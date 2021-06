Rexel : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Avec des tendances commerciales supérieures à ses attentes au premier semestre, conjuguées à sa volonté de répercuter les hausses de prix et à une forte discipline en matière de coûts, Rexel indique revoir à la hausse ses perspectives.



Pour l'ensemble de l'année 2021, il vise ainsi désormais une croissance des ventes à jours constants entre 12 et 15%, impliquant un niveau d'activité entre environ 5 et 8% au-dessus de 2019, ainsi qu'une marge d'Ebita ajustée d'environ 5,7%.



Le distributeur de matériel électrique publiera ses résultats semestriels le 28 juillet et s'attend à ce que le premier semestre 2021 affiche une croissance des ventes à jours constants d'environ 19% et une marge d'EBITA ajusté d'environ 5,6%.



