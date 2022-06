Rexel : Relève ses objectifs pour l'année 2022

(CercleFinance.com) - Rexel organise aujourd'hui un Capital Markets Day depuis Zürich, siège de ses activités en Suisse. Le groupe présentera sa nouvelle feuille de route à moyen terme et dévoilera ses objectifs financiers 2022 révisés, ainsi que ses ambitions pour la période 2022-2025.



Rexel réhausse ses objectifs pour l'année 2022, après un début d'année meilleur qu'attendu dans toutes les géographies et une inflation plus forte, dans un environnement qui reste incertain.



Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants entre 7% et 9% (contre 4% à 6% précédemment), une marge d'EBITA ajusté d'environ 6,7% dont 50 bps d'impacts positifs non-récurrents liés à l'inflation (contre supérieure à 6% précédemment) et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.



Pour 2022-2025, le groupe s'attend à une croissance des ventes à jours constants entre c. 4% et 7% (Taux de Croissance Annuel Composé) et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 6,5% et 7% en 2025.



' Rexel est désormais bien positionné pour une nouvelle phase de croissance rentable. Le groupe présente un nouveau plan d'entreprise nommé ' Power Up 2025 ' qui sont reflétés dans des objectifs financiers et environnementaux robustes à moyen terme ' indique la direction.



