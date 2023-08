Restaurant Brands : Hausse de 7% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Restaurant Brands International (RBI), la maison-mère de l'enseigne de restauration rapide Burger King, publie un BPA ajusté de 0,85 dollar au titre du deuxième trimestre 2023, en augmentation de 6,6% en organique.



L'EBITDA ajusté s'est accru de 10,3% en organique, à 665 millions de dollars, pour des revenus de plus de 1,77 milliard, avec une progression des ventes comparables de 9,6% et une croissance des ventes à l'échelle du système de 14%.



RBI souligne par ailleurs avoir 'dépassé la barre des 30.000 restaurants à l'échelle mondiale, générant plus de 40 milliards de dollars de ventes à l'échelle du système (c'est-à-dire franchisés compris) au cours des 12 derniers mois'.



