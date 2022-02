Restaurant Brands : Hausse de 40% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Restaurant Brands International publie pour les trois derniers mois de 2021 un BPA ajusté de 0,74 dollar comparativement à 0,53 dollar un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 584 millions, en croissance d'environ 16,5%.



Le groupe de restauration canadien, maison-mère des enseignes Burger King et Tim Hortons, revendique une croissance de ses ventes mondiales à l'échelle du système (c'est-à-dire avec les franchisés) de 14% en comparaison annuelle.



Son conseil d'administration a décidé d'un dividende de 0,54 dollar par action pour le premier trimestre 2022, et déclare viser un total annuel de 2,16 dollars par action pour l'année qui commence, une cible en augmentation par rapport à l'année précédente.



