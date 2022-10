Respol : Devient actionnaire d'Acteco

(CercleFinance.com) - Repsol indique devenir un actionnaire stratégique d'Acteco, société spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets en Espagne, pour garantir son accès aux déchets plastiques et promouvoir l'économie circulaire de sa gamme Repsol Reciclex.



Suite à cette entrée au capital, par une prise de participation de 27% par la compagnie énergétique espagnole, Acteco doublera sa capacité de recyclage des plastiques en cinq ans. Repsol et Acteco collaborent depuis 2018 sur l'économie circulaire.



'Cette étape est essentielle pour atteindre l'objectif de Repsol de recycler l'équivalent de 20% de sa production de polyoléfines d'ici 2030', souligne Jaime Martín Juez, directeur exécutif raffinage et chimie chez Repsol.



