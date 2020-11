Repsol : Plan stratégique pour la période 2021-2025

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Repsol dévoile un plan stratégique pour la période 2021-2025, destiné à 'transformer le groupe dans les années à venir, accélérer la transition énergétique et assurer un retour et une valeur plus élevée pour les actionnaires'.



Le plan prévoit un investissement de 18,3 milliards d'euros entre 2021 et 2025, dont 30% sera dépensé dans des activités à bas carbone, et une réorganisation du groupe en quatre domaines (amont, industriel, clients et génération bas carbone).



Repsol maintiendra une distribution aux actionnaires 'parmi les plus attractives du secteur et de l'Ibex35', avec un dividende par action en numéraire qui sera fixé à 0,60 euro et augmentera à 0,75 euro (pouvant dépasser un euro en 2025 avec les rachats d'actions).



