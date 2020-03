Repsol : Lance un plan pour préserver son bilan

(CercleFinance.com) - Repsol a lancé un 'plan de résilience' visant à réduire les investissements de 26% par rapport aux objectifs initialement prévus pour l'année.



Ces initiatives impliquent des réductions de plus de 350 millions d'euros des dépenses d'exploitation et de plus d'un milliard d'euros de capex, ainsi que des optimisations d'environ 800 millions d'euros de fonds de roulement, par rapport à son budget initial, a indiqué la compagnie pétrolière espagnole.



La société a déclaré qu'elle vise à préserver la robustesse de son bilan et sa qualité d'investissement.



Avec ces mesures, l'endettement net de Repsol à fin 2020 ne devrait pas augmenter par rapport à fin 2019.



Cependant, la société a confirmé le versement d'un dividende de 0,55 euros par action pour le mois de juillet.



