Repsol : La marge de raffinage rassure, le titre progresse

(CercleFinance.com) - Repsol progresse ce mercredi à la Bourse de Madrid suite à un point d'activité faisant apparaître une croissance de ses marges de raffinage au quatrième trimestre, laquelle fait plus que compenser l'annonce d'un recul de sa production.



Le groupe énergétique espagnol a indiqué hier soir dans un communiqué que sa marge de raffinage, mesure clé de la rentabilité, avait augmenté à 18,9 au quatrième trimestre, contre 12,7 dollars au troisième trimestre et 4,4 dollars un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes de RBC attendaient une marge située autour de 18 dollars par baril.



La production totale de la compagnie pétrolière s'est, elle, tassée à 551.000 barils d'équivalent pétrole par jour (bepj), contre 561.000 barils sur la même période de 2021.



Les équipes de Royal Bank of Canada pronostiquaient de leur coté une production de l'ordre de 560.000 barils sur le dernier trimestre de l'année.



Suite à ces annonces, le titre Repsol progressait de 1,7% mercredi matin à Madrid, contre une hausse de 0,7% pour l'indice IBEX 35 et un gain de 0,6% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas.



