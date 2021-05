Repsol : L'UE donne son feu vert pour le rachat d'Ecoplanta

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition d'Ecoplanta Molecular Recycling Solution (Ecoplanta) en Espagne par Suez et Repsol (Espagne).



Ecoplanta, actuellement sous le contrôle exclusif de Suez, est active dans le développement, la construction et l'exploitation d'une installation de production de biocarburants/de produits chimiques à partir de déchets pour transformer les matières premières dérivées des déchets solides municipaux en biométhanol dans la province de Tarragone, en Espagne.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'opération ne crée aucun nouveau chevauchement ou relation verticale entre Ecoplanta et ses sociétés mères.



