Repsol : Hausse de 78% du bénéfice ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé jeudi un bénéfice ajusté en hausse de 78% au titre du premier trimestre, la hausse de sa production ayant plus que compensé l'impact négatif de la baisse des cours du pétrole.



Le groupe pétrolier espagnol indique avoir dégagé un bénéfice ajusté de 1,89 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 1,06 milliard un an auparavant.



Si le prix du Brent s'est tassé de 20% d'une année sur l'autre, pour atteindre en moyenne 81 dollars sur le trimestre, la production de Repsol a, elle, augmenté de 8,8% à 608.000 barils par jour.



Malgré ces chiffres plutôt meilleurs que prévu, le titre Repsol perdait 2,4% jeudi matin, alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières et gazières européennes, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, ne cédait que 0,5%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de RBC attribuaient ce recul à l'absence de prévisions chiffrées pour le reste de l'exercice.



L'action accuse encore une baisse de plus de 10% depuis le début de l'année, contre un repli de 2% pour l'indice sectoriel.



