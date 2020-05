Repsol : En perte nette au T1 dans un contexte 'complexe'

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - La compagnie pétrolière espagnole Repsol annonce ce jour avoir enregistré une perte nette de 487 millions d'euros au premier trimestre.



L'effondrement des prix du pétrole et du gaz a eu un impact 'extraordinaire' sur la valorisation des stocks de l'entreprise, a indiqué le groupe, entraînant une charge de 790 millions d'euros sur le trimestre.



Sur une base ajustée, Repsol réalise néanmoins un résultat net de 447 millions d'euros, en baisse de -27,7% par rapport aux 618 millions d'euros enregistrés du premier trimestre 2019. Le groupe a ainsi souligné un contexte d'une 'complexité exceptionnelle', marqué par la chute des prix du pétrole et du gaz, associée à une baisse drastique de la demande en raison du Covid-19.



Malgré ce contexte défavorable, le groupe espagnol précise maintenir son dividende de 1 euro par action pour 2020. Il a également confirmé son engagement à devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2050.





