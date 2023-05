Repsol : En léger repli avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Repsol cède moins de 1% et sous-performe ainsi légèrement l'Ibex à Madrid, affecté par une dégradation de conseil chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours réduit de 26% à 14 euros sur le titre du groupe énergétique espagnol.



Le broker explique ajuster ses estimations pour refléter un environnement macroéconomique plus difficile et les effets de valorisation de l'accord Sinopec, et estimer que Repsol devrait continuer à avoir du mal à surperformer.



