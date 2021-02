Repsol : En hausse après le lancement du rachat d'actions

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les actions de Repsol ont atteint leur plus haut niveau sur près d'un an alors que la compagnie pétrolière espagnole a annoncé un plan de rachat d'actions.



Le groupe énergétique va lancer un programme de rachat d'actions pour un maximum de 40,5 millions d'actions, représentant environ 2,6 % de son capital social, afin de compenser le dernier paiement de dividendes effectué en janvier.



Les analystes estiment la transaction à environ 450 millions d'euros.



L'annonce intervient alors que Repsol a enregistré un bénéfice net ajusté de 600 millions d'euros pour 2020, et un bénéfice de 404 millions d'euros au quatrième trimestre.



Les actions de Repsol augmentent de 2,3% suite à ce rapport, leur plus haut niveau depuis mars 2020, alors que l'indice IBEX baisse de 0,5 %.



Les actions ont été très demandées ces dernières semaines, en hausse de 17,5 % depuis le début de l'année, en raison de l'amélioration des perspectives suite aux récentes annonces de vaccins.



