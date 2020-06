Repsol : En baisse, mais un broker reste positif

(CercleFinance.com) - Le titre Repsol recule ce mercredi de -1%, ce qui n'empêche pas l'analyste Credit Suisse de confirmer sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci.



Cette recommandation est accompagnée d'un objectif de cours de 15 euros.



'Les perspectives sont floues, mais les marges sont aujourd'hui insoutenablement faibles', remarque ainsi le broker, qui attend notamment une phase plus positive en termes de production et de distribution des hydrocarbures.



