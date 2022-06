Repsol : Des remises pour les clients en Espagne

(CercleFinance.com) - Les clients de Repsol continueront à bénéficier de remises dans ses stations-service en Espagne.



Les usagers qui utilisent l'application gratuite Waylet et les transporteurs qui utilisent la carte Solred conserveront la remise minimale de 10 centimes d'euro par litre à partir du 1er juillet dans plus de 3300 stations-service Repsol en Espagne, en plus de la remise de 20 centimes offerte par le gouvernement et des autres remises habituelles.



'Nos clients ont pu bénéficier jusqu'à présent d'une économie d'environ 150 millions d'euros, entièrement prise en charge par la compagnie', précise la société. Repsol assume le rabais en réduisant ses marges commerciales.



