Repsol : Démarrage du parc éolien d'Atacama

(CercleFinance.com) - Repsol Ibereólica Renovables Chile, coentreprise de Repsol et d'Ibereólica Renovables, fait part du début de la production d'électricité au parc éolien d'Atacama, le deuxième projet éolien développé conjointement par les deux sociétés, d'une puissance installée de 165,3 MW.



Le projet comprend 29 éoliennes Nordex qui ont déjà commencé à alimenter le réseau en mégawattheures d'énergie renouvelable à 100%.



Le parc éolien d'Atacama produira plus de 450 GWh d'énergie propre par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 150.000 foyers, et évitera plus de 320.000 tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère par an.



Avant le début de la construction, les deux entreprises ont signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) de 14 ans, garantissant un rendement à deux chiffres sur cet actif de production renouvelable.



João Paulo Costeira, directeur général de Repsol a déclaré : 'Cette étape nous permettra d'atteindre nos objectifs de croissance et de diversification au Chili, un pays qui nous offre un grand potentiel de développement d'actifs'.



