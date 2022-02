Repsol : Bénéfice net de 2,499 MdsE l'année dernière

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Repsol a enregistré un bénéfice net de 2,499 milliards d'euros l'année dernière. L'exécution du plan stratégique 2021-2025 a permis à l'entreprise de retrouver ses résultats d'avant la pandémie.



Le bénéfice net ajusté, qui mesure spécifiquement la performance de l'entreprise, a atteint 2,454 milliards d'euros en 2021, contre 600 millions d'euros l'année précédente.



' L'amélioration des performances s'est manifestée au quatrième trimestre, où le résultat net ajusté s'est établi à 872 millions d'euros ' indique le groupe.



Le cash-flow opérationnel a atteint 5,453 milliards d'euros, soit 70% de plus que l'année précédente, grâce à l'EBITDA qui a augmenté de manière significative dans toutes les activités pour atteindre 8,170 milliards d'euros.



' La solide position financière, ainsi que les performances commerciales et l'amélioration de l'environnement tarifaire, devrait permettre d'augmentation le dividende en espèces de 5 % à 0,63 E par action cette année ainsi qu'une réduction du capital social de 75 millions d'actions, soit 4,91 % ' rajoute la direction.



