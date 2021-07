Repsol : Bénéfice net de 1,235 MdE au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Repsol a enregistré un bénéfice net de 1,235 milliard d'euros pour le premier semestre 2021.



Le résultat net ajusté, qui mesure spécifiquement la performance des activités, s'est élevé à 959 millions d'euros et a été positif dans tous les secteurs d'activité, en particulier dans l'Exploration et la Production.



Ces bénéfices nets du premier semestre marquent une amélioration par rapport à la même période en 2019 - un an avant la pandémie - qui s'élevait à 1,133 milliard d'euros.



Le groupe a réalisé un flux de trésorerie opérationnel positif de 1,932 milliard d'euros. Le flux de trésorerie disponible est également resté positif dans toutes les activités, totalisant 955 millions d'euros. Ces deux chiffres marquent une amélioration par rapport à la même période en 2020.



