Repsol : Bénéfice net ajusté de 1582 ME sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Repsol annonce aujourd'hui un bénéfice net ajusté de 1582 ME sur les neuf premiers mois de l'année, proche de ce qui avait été enregistré deux ans plus tôt à la même période (1637 ME).



Selon la société, ce résultat témoigne de l'efficacité des mesures du Plan stratégique 2021-2025 qui ont permis de capter un maximum de valeur possible et de retrouver les niveaux d'avant pandémie dans un contexte de nette reprise des prix des matières premières.



La société indique ainsi avoir réalisé un cash-flow opérationnel positif dans tous ses segments d'activité, s'élevant à 3,371 milliards d'euros. La société a aussi pu réduire sa dette nette de 9%, indique-t-elle.



Repsol indique par ailleurs que 35% de ses investissements entre 2021 et 2025 seront affectés à des projets à faibles émissions carbonées.



Dans ces conditions, la société indique qu'elle proposera à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires une augmentation du dividende en numéraire de 5 % à 0,63 E par action.





