Renault : Hausse de 2,1% des immatriculations en Janvier

(CercleFinance.com) - Le nombre d'immatriculation du groupe Renault est en hausse de +2,1% au mois de janvier 2021. Le nombre d'immatriculation a chuté de -15,4% en décembre et de -34,2% en novembre



Le marché total français des voitures particulières neuves (VP) est en baisse de -5,9% en janvier sur l'ensemble des constructeurs. Le nombre d'immatriculations sur ce mois de janvier 2021 est de 126 381. Il était en baisse -11,78% en décembre et -27,03% en novembre 2020.



Sur les 12 mois de l'année 2020, le nombre d'immatriculation a baissé de -25,5%.



Sur le mois de Janvier 2021, le groupe PSA affiche une baisse de -16,84% après de -4,4% en décembre et -23,4% en novembre.



