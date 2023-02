Regeneron : Titre en hausse, un broker ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Regeneron gagne plus de 1,5% sur le Nasdaq, alors que Canaccord a annoncé maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 750 à 953 dollars, encouragé par la forte croissance d'Eylea et attendant davantage de données de multiples programmes de costimulation dans des tumeurs solides.



Le broker canadien anticipe ainsi une croissance continue d'Eylea en 2023 et une approbation de la FDA pour la formule à haute dose 8 mg de ce médicament, ainsi que des données à venir au sujet de costimulation en combinaison avec Libtayo.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.