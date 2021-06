Regeneron : Deux approbations de Bruxelles pour Libtayo

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Libtayo (cemiplimab) pour le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules exprimant 50% ou plus de cellules tumorales PD-L1 positives.



De même, Bruxelles a approuvé cet inhibiteur de PD-1 comme premier médicament d'immunothérapie indiqué pour le traitement du carcinome basocellulaire, cancer de la peau le plus fréquent dans le monde, au stade avancé.



Libtayo est désormais approuvé par la Commission européenne pour le traitement de trois cancers au stade avancé. Pour rappel, le produit est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global.



