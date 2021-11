Regeneron : Des résultats positifs dans la Covid-19

(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals annonce des résultats positifs d'un essai de phase 3 qui a évalué l'utilisation d'une dose unique de REGEN-COV expérimental pour prévenir la Covid-19 chez les personnes non infectées, offrant une protection à long terme contre la maladie.



Les nouvelles analyses montrent que REGEN-COV a réduit le risque de contracter la Covid-19 de 81,6% au cours de la période de suivi pré-spécifiée (mois 2 à 8), maintenant la réduction du risque de 81,4% observée au cours du premier mois suivant l'administration.



Le laboratoire de biotechnologies précise qu'au cours de la période d'évaluation de huit mois, il n'y a eu aucune hospitalisation pour Covid-19 dans le groupe REGEN-COV, contre six dans le groupe placebo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.