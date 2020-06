Regeneron : Démarrage d'un essai clinique dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals annonce le démarrage du premier essai clinique pour REGN-COV2, un 'cocktail' expérimental de deux anticorps pour la prévention et le traitement du Covid-19, dans le cadre d'un programme clinique.



Ce programme se composera de quatre populations étudiées séparément : deux pour le traitement, puis deux pour la prévention. Les deux premières études évalueront ainsi la sécurité et l'efficacité chez les patients hospitalisés et non-hospitalisés.



