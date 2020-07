Regeneron : Contrat avec les autorités pour REGN-COV2

(CercleFinance.com) - Regeneron fait part d'un contrat de 450 millions de dollars avec le BARDA et le Département de la Défense américain, pour la fabrication et la fourniture de REGN-COV2, son 'cocktail' expérimental de deux anticorps étudié dans le Covid-19.



Le laboratoire pharmaceutique rappelle que son REGN-COV2 fait actuellement l'objet de deux essais cliniques de phase II/III pour le traitement du Covid-19 et d'un essai de phase III pour la prévention de l'infection au Covid-19.



Regeneron explique que cet accord doit permettre une production pour une disponibilité immédiate aux Etats-Unis, en cas de succès de ces essais cliniques et si la FDA octroie une autorisation d'utilisation en urgence ou une approbation du produit.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

