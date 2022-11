Regeneron : Bénéfice net ajusté en recul de 28% au 3e trime

(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals publie au titre du 3e trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2,93 Mds$, en recul de 15% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice net ajusté ressort à 1270 M$, en recul de 28%, laissant apparaître un BPA ajusté de 11,14$, lui aussi en recul de 28%.



' Notre performance financière du troisième trimestre 2022 reflète une forte dynamique commerciale dans l'ensemble de notre entreprise, mise en évidence par une croissance des revenus de 11 % hors contributions de REGEN-COV et de Ronapreve ', a déclaré Robert E. Landry, vice-président exécutif, Finances et directeur financier de Regeneron.



'Nous avons continué à stimuler la création de valeur pour les actionnaires en tirant parti de nos investissements soutenus en R&D, en nous concentrant sur l'exécution commerciale et en allouant plus de 2,8 milliards de dollars aux rachats d'actions et aux initiatives de développement commercial au cours des neuf premiers mois de 2022', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.