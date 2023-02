Regeneron : Baisse de 46% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Regeneron publie un BPA non GAAP de 12,56 dollars au titre des trois derniers mois de 2022, en baisse de 46% en comparaison annuelle, pour des revenus qui ont diminué de 31% à 3,41 milliards de dollars, mais augmenté de 14% hors REGEN-COV et Ronapreve.



Sur l'ensemble de 2022, il a engrangé un BPA ajusté en baisse de 40% à 44,98 dollars, pour une croissance du chiffre d'affaires de 17% hors REGEN-COV et Ronapreve, 'démontrant la force commerciale et la diversité croissante des activités', selon le CFO Robert Landry.



Ce dernier rappelle aussi qu'en janvier, le conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de trois milliards de dollars, lui permettant de 'continuer à redistribuer le capital directement aux actionnaires'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.