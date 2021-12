Reddit : Un dossier confidentiel d'IPO a été déposé

(CercleFinance.com) - Le média social Reddit a confirmé jeudi avoir déposé un dossier confidentiel d'introduction en Bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.



Dans un bref communiqué, le forum de discussions sur Internet indique que le nombre d'actions à émettre et leur prix d'introduction éventuel n'ont pas encore déterminés.



Le groupe américain note que sa mise en Bourse interviendra à l'issue de la procédure entamée par la SEC, en fonction des conditions de marché.



'Nous sommes dans une période de silence ('quiet period') et pour des raisons réglementaire, nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus', explique-t-il ce jeudi.



Reddit revendique plus de 50 millions d'utilisateurs uniques actifs au sein de plus de 100.000 communautés, ce qui correspond 50 milliards de pages lues par mois.



