Reckitt : Solide début d'année, nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Reckitt a fait état mercredi d'un 'solide début d'exercice' et annoncé la nomination du patron de sa branche santé, Kris Licht, au poste de directeur général.



Le cadre dirigeant, précédemment passé par PepsiCo et McKinsey, prendra ses nouvelles fonctions d'ici à la fin de l'année en remplacement de Nicandro Durante, qui occupait le poste à titre intérimaire depuis le départ de Laxman Narasimhan pour Starbucks, à l'automne dernier.



Cette annonce survient alors que le groupe britannique de produits grand public a aisément battu le consensus au premier trimestre en signant une croissance organique de 7,9%



Le propriétaire des marques Calgon, Durex et Veet, entre autres, indique que l'effet de ses hausses de prix (+12,4%) a plus que compensé le repli de ses volumes (-4,5%) sur les trois premiers mois de l'année.



Après cette performance, le groupe a décidé de revoir à la hausse son objectif de croissance organique pour 2023, désormais attendue entre 3% et 5% contre autour de +2,5% auparavant.



Ces annonces étaient accueillies sans euphorie mercredi matin à la Bourse de Londres, où le titre se repliait de 1,6%.



'C'est un peu frustrant de voir qu'il aura fallu autant de temps pour nommer un candidat en interne que nous considérions déjà comme le choix le plus probable il y a six mois', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.