Reckitt : Le titre chute malgré un relèvement d'objectif

(CercleFinance.com) - Reckitt a relevé mercredi son objectif annuel de chiffre d'affaires après avoir fait état de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, portées par sa branche de nutrition infantile.



Le fabricant britannique de produits de grande consommation dit désormais tabler sur une croissance de ses ventes à périmètre comparable comprise entre 6% et 8% cette année, contre une prévision précédente de 5% à 8%.



Le propriétaire des marques Finish, Vanish, Nurofen, Strepsils ou Veet a également publié des ventes trimestrielles légèrement meilleures que prévu grâce à son accent mis sur la santé et l'alimentation pour bébés.



Son chiffre d'affaires de troisième trimestre a ainsi atteint 3,73 milliards de livres, en hausse de 14% à données publiées et de 7,4% à périmètre comparable, à comparer à un consensus de 3,70 milliards.



Dans son communiqué, Reckitt indique avoir signé une croissance comparable de 10,7% dans la santé grâce à Nurofen, Strepsils et Durex, et de 24,7% dans la nutrition pour nourrissons, où il a profité des difficultés d'approvisionnement de ses concurrents aux Etats-Unis.



Malgré ces annonces, le titre était orienté en nette baisse à la Bourse de Londres, un analyste faisant remarquer que le relèvement d'objectif était déjà intégré par le marché, qui visait précédemment une croissance organique de 7,4% cette année.



A 10h00 (heure locale), l'action perdait 4,3%, accusant la plus forte baisse d'un indice FTSE 100 en repli de 0,3%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.