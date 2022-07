Reckitt : Consensus dépassé au premier semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt a fait état mercredi de résultats semestriels supérieurs aux attentes et rehaussé dans la foulée ses objectifs annuels, ce qui soutenait son cours de Bourse.



Le fabricant, entre autres, des produits d'entretien de la maison Airwick, Calgon et Woolite, mais aussi des pastilles pour la gorge Strepsil, dit avoir réalisé une progression de 11,9% de ses ventes à périmètre comparable sur les six premiers mois de l'année.



A titre de comparaison, les analystes tablaient sur une progression de 6,8%.



Parallèlement, sa marge d'exploitation ajustée s'est améliorée de 2,9 points pour s'établir à 25,6%.



Pour 2022, Reckitt prévoit désormais d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 8% à données comparables, contre une prévision de 1% à 4% jusqu'à présent.



Sur l'ensemble de l'exercice, sa marge opérationnelle ajustée est désormais attendue en hausse, et non plus stable.



L'action grimpait de 4,5% mercredi à la Bourse de Londres, signant la deuxième plus forte progression de l'indice FTSE 100.



