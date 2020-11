Reckitt Benckiser : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser gagne plus de 1% à Londres, avec l'aide de Crédit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8% à 78 livres du fait d'une réduction du coût du capital utilisé dans son modèle.



Le broker s'attend désormais à ce que le groupe britannique de produits de santé, d'hygiène et d'entretien, devienne une entreprise de croissance du chiffre d'affaires à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' vers l'exercice 2022.



'En conjonction avec ses marges supérieures à la moyenne du secteur', cette hypothèse de croissance justifie selon Crédit Suisse, que l'action 'regagne sa prime de valorisation par rapport au secteur des produits de consommation courante'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.