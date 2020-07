Reckitt Benckiser : Semestre dopé par les produits d'hygiène

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser grappille 1% à Londres après la publication d'un profit opérationnel en hausse de 13,4% à 1,6 milliard de livres sterling au titre du premier semestre 2020, pour des revenus en croissance de 10,8% à 6,9 milliards.



Le groupe britannique de produits de consommation courante explique avoir observé une demande soutenue pour ses marques de désinfectants de surfaces comme Dettol, Lysol et Sagrotan, qui a donc dopé ses ventes de produits d'hygiène et de santé.



Reckitt Benckiser s'attend désormais à une performance sur l'ensemble de l'année meilleure que ses attentes présentées en avril, tout en prévenant que ses perspectives pour le reste de 2020 demeurent 'incertaines'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.