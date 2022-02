Reckitt Benckiser : Résultats en ligne, prévisions saluées

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser a dévoilé jeudi des résultats annuels globalement conformes aux attentes, mais fait état de prévisions pour 2022 accueillies plus favorablement par le marché.



Le groupe britannique de produits ménagers et d'hygiène a publié ce matin une perte opérationnelle IFRS de 804 millions de livres pour l'exercice écoulé, notamment sous l'effet de la perte liée à la cession de son activité de nutrition infantile en Chine.



Reckitt, qui produit aussi l'antidouleur Nurofen, a vu son chiffre d'affaires net progresser de 3,5% à périmètre comparable l'an dernier, une performance qui s'avère supérieure aux prévisions.



Pour 2022, RB dit prévoit une croissance de ses ventes nettes comprise entre 1% et 4%, ainsi qu'une 'progression' de sa marge opérationnelle, sans donner plus de détails.



Cette perspective était néanmoins bien accueillie par les investisseurs ce matin.



'Compte tenu de la dégradation substantielle des marges attendue chez des groupes comme Unilever et Henkel, on va s'en contenter', réagissent ce matin les analystes de RBC.



A la Bourse de Londres, le titre prenait 5,2% après ces résultats.



