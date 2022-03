Reckitt Benckiser : Plombé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser lâche plus de 4% à Londres, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 6150 à 5000 pence, sur le titre du groupe britannique de produits d'entretien et de santé.



'Nous nous inquiétons de la décélération de Lysol aux États-Unis, d'une compression stratégique à venir en santé grand public et de la pression des matières premières', affirme le broker qui pointe aussi le retour du titre à une prime de 20 à 30% par rapport à ses pairs européens.



