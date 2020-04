Reckitt Benckiser : Le titre en hausse, attentes rehaussées

(CercleFinance.com) - Le groupe de biens de consommation Reckitt Benckiser annonce que son chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 13,3% au premier trimestre, tiré par une forte demande pour nombre de ses produits d'hygiène et de santé en ces temps de crise pandémique.



La société britannique a ainsi déclaré qu'elle avait bénéficié d'une forte demande pour ses produits de nettoyage et de désinfection Dettol, les assainissants Lysol, les expectorants Mucinex et l'analgésique Nurofen.



Reckitt Benckiser estime ainsi que ses performances de 2020 devraient être meilleures que les attentes initiales. Résultat ? Le titre grimpe de +5% en Bourse ce jeudi.



