Reckitt Benckiser : La marque E45 cédée à Karo Pharma

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de la cession de sa marque de cosmétiques E45 au suédois Karo Pharma sur la base d'une valeur d'entreprise de 200 millions de livres (environ 240 millions d'euros).



Dans un communiqué, le groupe britannique de produits de grande consommation explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur des marques à forte croissance.



Créée il y a plus de 60 ans, la marque E45 propose des crèmes de douche, des shampoings et des huiles pour le soin de la peau, ainsi que des traitements contre l'eczéma ou le psoriasis.



Son chiffre d'affaires a représenté près de 43 millions de livres l'an dernier.



Reckitt s'est récemment désengagé de marques jugées peu dynamiques, comme les produits de soin pour les pieds Scholl, pour racheter des marques jugées plus prometteuses, comme les gels de massage Biofreeze.



La cession d'E45 devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés



