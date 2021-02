Reckitt Benckiser : Des résultats en ligne avec les attentes

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt Benckiser a fait état mercredi de résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes.



Le propriétaire des marques Airwick, Calgon, Clearasil et Destop, entre autres, a annoncé ce matin une hausse de 10,2% de ses ventes à périmètre comparable au quatrième trimestre.



Les ventes à périmètre comparable des produits liés à l'hygiène - comme les désinfectants Lysol et Dettol - qui représentent la majeure partie de l'activité, ont bondi de 25,7% sur le trimestre.



Le fabricant de produits de grande consommation - qui dit prévoir des ventes à périmètre comparable en progression de 0% à 2% cette année - a annoncé la cession de sa marque de produits de soins des pieds Scholl à Yellow Wood Partners, qui détenait déjà la marque Dr. Scholl's.



Le groupe a par ailleurs fait état de l'acquisition de Biofreeze, un analgésique topique qui enregistre une croissance de ses ventes à deux chiffres aux Etats-Unis.



Le titre progresse actuellement de 0,9% à la Bourse de Londres, dans le ventre mou d'un indice FTSE 100 qui grignote environ 0,1%.



