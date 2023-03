Reckitt Benckiser : BPA accru de 18% en 2022

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser gagne 1% à Londres, dans le sillage d'une croissance de 18,4% du BPA ajusté du groupe de produits de consommation courante, à 341,7 pence, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 90 points de base à 23,8%.



A près de 14,5 milliards de livres sterling, son chiffre d'affaires a augmenté de 9,2%, dont une croissance de 7,6% en données comparables, une croissance 'bien répartie entre ses activités et tirée par ses marques leaders sur leur marché'.



Il propose un dividende en hausse de 5% à 183,3 pence par action pour 2022, et anticipe une marge opérationnelle ajustée 'stable ou en légère hausse hors exceptionnel', ainsi qu'une croissance des ventes en comparable 'dans le milieu de la plage à un chiffre' pour 2023.



