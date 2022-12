Raytheon : Programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Raytheon Technologies a annoncé lundi soir l'autorisation par son conseil d'administration d'un programme de rachat d'actions pour jusqu'à six milliards de dollars, remplaçant le programme précédent qui avait été approuvé le 7 décembre 2021.



'Des rachats d'actions peuvent avoir lieu de temps à autre, sous réserve des conditions du marché et à la discrétion de la société, sur le marché libre, par le biais de transactions négociées de gré à gré ou par d'autres moyens', précise le groupe de défense.



