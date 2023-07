Raytheon : Modification d'un contrat avec l'USAF

(CercleFinance.com) - Pratt & Whitney, filiale de Raytheon, annonce avoir signé une modification de 5,5 milliards de dollars au contrat de soutien des moteurs F117 qui équipe l'avion de transport C-17 Globemaster III, contrat précédemment attribué avec l'Armée de l'Air des États-Unis (USAF).



Pour ce contrat concernant les C-17 exploités par l'USAF et huit partenaires internationaux, les travaux d'entretien seront assurés d'ici le second semestre 2027, à la base de Tinker (Oklahoma) ainsi que sur les sites de San Francisco et de Columbus (Géorgie).



Cette modification comprend aussi un ensemble d'amélioration des performances des moteurs qui éliminera plus de 20 visites d'atelier par an et permettra au client d'économiser environ 29 millions de dollars par an en coûts de carburant.



