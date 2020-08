Ralph Lauren : Sanctionné pour sa perte du 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren dévisse de plus de 7% à Wall Street, dans le sillage de la publication d'une perte ajustée de 1,82 dollar par action au titre de son premier trimestre 2020-21, à comparer à un BPA presque symétrique de 1,77 dollar un an auparavant.



La maison new-yorkaise de vêtements haut de gamme a vu ses revenus divisés par trois à 487 millions de dollars, reflétant l'impact de la pandémie, tandis que ses dépenses opérationnelles ajustées n'ont été comprimées que de 30%.



'Compte tenu du niveau élevé d'incertitude en cours et de la situation changeante concernant la Covid-19, nous continuons de suspendre toutes les prévisions futures', ajoute Ralph Lauren, qui attend toujours un 'impact adverse significatif' de la pandémie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.