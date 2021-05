Ralph Lauren : Retour aux bénéfices et aux dividendes

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie au titre de son dernier trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 0,38 dollar, à comparer à une perte ajustée de 0,68 dollar par action un an auparavant, pour des revenus en hausse de 1% à 1,29 milliard de dollars (-3% hors effets de changes).



Par ailleurs, le conseil d'administration de la maison de vêtements a décidé de reprendre la distribution de dividendes trimestriels à partir du premier trimestre de l'exercice qui commence, à 0,6875 dollar par action, en ligne avec son niveau d'avant la pandémie.



