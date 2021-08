Ralph Lauren : Prévisions annuelles relevées, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren a dévoilé mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dus en grande partie au redressement de ses activités en Amérique du Nord et en Europe.



Le groupe américain de prêt-à-porter a dégagé sur son premier trimestre fiscal, clos fin juin, un bénéfice net de 164,7 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 2,18 dollars, à comparer à une perte de 127,7 millions (ou 1,75 dollar l'action) un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est envolé de 182% à 1,4 milliard de dollars, porté par les effets favorables liés à la réouverture des économies américaine et européenne.



A taux de change constants, les ventes affichent une croissance de 176%.



Le groupe de mode new-yorkais a relevé ses prévisions pour l'exercice 2021/2022, tablant désormais sur une hausse de 25% à 30% de son chiffre d'affaires à taux de change constants.



Le titre était attendu en hausse de 7% mardi à l'ouverture de New York suite à cette publication.



