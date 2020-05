Ralph Lauren : Perte nette sur le 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren végète à son équilibre en début de séance, suite à la publication d'une perte nette ajustée de 50 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2019-20, soit 68 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de 1,07 dollar un an auparavant.



La maison new-yorkaise de vêtements haut de gamme vu son chiffre d'affaires se contracter de 15% à 1,3 milliard de dollars (-14% à changes constants), pénalisé par la crise du Covid-19 et par les perturbations liées aux manifestations à Hong Kong.



Du fait du 'niveau élevé d'incertitudes et de la situation changeante autour du Covid-19', Ralph Lauren suspend l'ensemble de ses objectifs, et s'attend à ce que ses résultats financiers 'soient significativement impactés négativement par la pandémie'.



