Ralph Lauren : Hausse de 80% du bénéfice net au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie un chiffre d'affaires de 1.8 Md$ au titre du 3e trimestre de son exercice 2022 -soit les trois mois précédant le 25 décembre 2021-, en nette amélioration par rapport à la même période un an plus tôt (1.4 Md$).



L'EBIT au 3e trimestre ressort à 289 M$, contre 170 M$ un an plus tôt.

Ralph Lauren déclare un bénéfice net trimestriel de 217 M$, en progression de 80% par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent (120 M$), soit un BPA de 2.98$.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires ressort à 4.7 Mds$, contre 3.11 Mds$ précédemment. Le bénéfice sur les neuf mois atteint 575 M$ contre une perte de 47 M$ enregistrée à la même période un an plus tôt.



' Nos résultats meilleurs que prévu dans les trois régions témoignent du travail exceptionnel que nos équipes ont accompli pour repositionner fondamentalement notre entreprise, élever notre marque et conduire l'offensive, notamment en Amérique du Nord, où notre redressement est bien engagé ', a commenté Ralph Lauren, président exécutif et directeur de la création.





