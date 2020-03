Ralph Lauren : Fermeture des magasins en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - La maison de vêtements haut de gamme Ralph Lauren fait part de la fermeture temporaire de tous ses magasins en Amérique du Nord du mercredi 18 mars jusqu'au 1er avril, en réponse à la propagation continue de l'épidémie de coronavirus.



L'ensemble des employés impactés par ces fermetures recevront leur paie standard durant ces deux semaines. Les clients pourront continuer d'acheter les produits du groupe sur ses sites de commerce en ligne et via les applications mobiles.



Ralph Lauren, qui a déjà fermé de nombreux magasins en Asie et en Europe, continuera d'évaluer la situation et de suivre les recommandations des autorités locales. Il prévoit de donner une estimation de l'impact avec ses prochains trimestriels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer