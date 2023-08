Ralph Lauren : BPA accru d'un quart au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24 un BPA ajusté (hors charges de restructuration et autres éléments exceptionnels) de 2,34 dollars, en augmentation de 24,5% en comparaison annuelle.



La maison de vêtements haut de gamme a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 70 points de base à 13,4%, pour un chiffre d'affaires en très légère progression (+1% à taux de changes constants) à 1,5 milliard de dollars, tiré avant tout par l'Asie (+18%).



Ralph Lauren réaffirme ses objectifs annuels d'une croissance à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre' de ses revenus, avec une expansion de ses marges brute et opérationnelle ajustées à taux de changes constants.



