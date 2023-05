Ralph Lauren : Bénéfice net de 523 M$ sur l'exercice

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023.



Tiré par l'Asie et l'Europe, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est de 1,5 milliard de dollars, en hausse de 1 % sur une base publiée et de 9 % en devises constantes et le chiffre d'affaires annuel s'affiche à 6,4 milliards de dollars en hausse de 4% (publiée) et de 10% en devises constantes.



Le bénéfice brut pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 était de 951 millions de dollars et la marge brute était de 61,7 %. Le bénéfice par action diluée de 0,48 $ sur une base publiée et de 0,90$ sur une base ajustée, hors frais, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023.



Le bénéfice brut pour l'exercice 2023 était de 4,2 milliards de dollars sur une base déclarée et la marge brute était de 64,6 %. Le bénéfice net était de 523 millions de dollars ou 7,58 $ par action diluée (base publiée). Sur une base ajustée, 576 millions de dollars, soit 8,34 $ par action diluée.



Pour l'exercice 2024, la société s'attend à ce que les revenus augmentent à peu près à un chiffre par rapport à l'année dernière sur une base de devise constante. Sur la base des taux de change actuels, les devises étrangères devraient favoriser la croissance des revenus d'environ 20 points de base au cours de l'exercice 2024.



