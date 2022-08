Ralph Lauren : Baisse de 18% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren publie un BPA de 1,88 dollar sur une base ajustée (c'est à dire excluant les charges nettes liées aux restructurations et autres) pour son premier trimestre 2022-23, à comparer à 2,29 dollars sur même période de l'exercice précédent.



A 1,5 milliard de dollars, le chiffre d'affaires de la maison de vêtements haut de gamme a augmenté de 8% (+13% en devises constantes), mais sa marge d'exploitation s'est contractée de 4,1 points pour s'établir à 12,7% avec la hausse des coûts de transport.



Ralph Lauren réitère pour l'ensemble de l'exercice ses objectifs d'une croissance des revenus dans le haut de la plage à un chiffre et d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 14 à 14,5%, toutes deux à taux de change constants.



